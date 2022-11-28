Президент Уганды продлил карантин в эпицентре лихорадки Эбола на 21 день

Детали

Передвижение в районы Мубэнде и Кассанда в центральной Уганде и из них будет ограничено до 17 декабря. Сначала он был введен на 21 день 15 октября, а затем продлен на тот же период 5 ноября.

Расширение заключалось в “дальнейшем сохранении успехов в контроле над лихорадкой Эбола, которых мы достигли, и для защиты остальной страны от дальнейшего влияния”.

Усилия правительства по борьбе с лихорадкой Эбола увенчались успехом: в двух округах уже около двух недель нет новых случаев заболевания, сказал президент.

Цитата

“Возможно, еще слишком рано отмечать любые успехи, но в целом я был проинформирован, что картина хороша”, — сказал он в заявлении.

В восточноафриканской стране зафиксирована 141 инфекция. Пятьдесят пять человек скончались после того, как 20 сентября была объявлена ​​вспышка смертельной геморрагической лихорадки.

Добавим

В воскресенье вечером исламистские боевики напали на гостиницу, которой пользуются правительственные чиновники, в столице Сомали Могадишо.