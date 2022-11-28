Президент Уганди продовжив карантин в епіцентрі лихоманки Ебола на 21 день
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент Уганди Йовері Мусевені продовжив карантин у двох районах, які є епіцентром спалаху лихоманки Ебола в країні, на 21 день, додавши, що реакція його уряду на хворобу була успішною.
Проц е повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Пересування в райони Мубенде і Кассанда в центральній Уганді та з них буде обмежено до 17 грудня. Спочатку він був запроваджений на 21 день 15 жовтня, а потім продовжений на той самий період 5 листопада.
Розширення полягало в «подальшому збереженні успіхів у контролі над лихоманкою Ебола, яких ми досягли, і для захисту решти країни від подальшого впливу».
Зусилля уряду по боротьбі з лихоманкою Ебола увінчалися успіхом: у двох округах вже близько двох тижнів немає нових випадків захворювання, сказав президент.
Цитата
«Можливо, ще занадто рано відзначати будь-які успіхи, але в цілому я був проінформований, що картина хороша», — сказав він у заяві.
У східноафриканській країні наразі зафіксовано 141 інфекцію. П'ятдесят п'ять людей померли після того, як 20 вересня було оголошено спалах смертельної геморагічної лихоманки.
Додамо
У неділю ввечері ісламістські бойовики напали на готель, яким користуються урядові чиновники, у столиці Сомалі Могадішо.