Детали

Президент Эрдоган заявил, что они продолжают делать все возможное для установления мира между россией и Украиной. Сторона Турции заявила, что энергоресурсы в Каспийском бассейне и Восточном Средиземноморье будут транспортироваться в Европу через Турцию, обратив внимание на ее стратегический характер.

Эрдоган также отметил, что они могут расширить сотрудничество с Австрией, важным центром распределения Европы в этой области, природного газа, на данный момент.

Добавим

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер 11 апреля встретится в москве с президентом россии владимиром путиным.

Напомним

Уреччина не позволит военным кораблям проходить через Босфор, чтобы не "втягивать" в войну Черное море. Об этом заявил глава Минобороны Хулуси Акар.