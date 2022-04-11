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Президент Турции провел разговор с канцлером Австрии; среди тем обсуждения российско-украинская война

Киев • УНН

 • 185142 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Согласно заявлению главы коммуникаций, во время встречи обсуждались шаги по улучшению отношений Турции и Австрии и региональные вопросы, в частности российско-украинская война. Об этом пишет газета Sabah, передает УНН.

Президент Турции провел разговор с канцлером Австрии; среди тем обсуждения российско-украинская война

Детали

Президент Эрдоган заявил, что они продолжают делать все возможное для установления мира между россией и Украиной. Сторона Турции заявила, что энергоресурсы в Каспийском бассейне и Восточном Средиземноморье будут транспортироваться в Европу через Турцию, обратив внимание на ее стратегический характер.

Эрдоган также отметил, что они могут расширить сотрудничество с Австрией, важным центром распределения Европы в этой области, природного газа, на данный момент.

Добавим

Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер 11 апреля встретится в москве с президентом россии владимиром путиным.

Напомним

Уреччина не позволит военным кораблям проходить через Босфор, чтобы не "втягивать" в войну Черное море. Об этом заявил глава Минобороны Хулуси Акар.

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