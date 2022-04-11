Президент Турции провел разговор с канцлером Австрии; среди тем обсуждения российско-украинская война
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Согласно заявлению главы коммуникаций, во время встречи обсуждались шаги по улучшению отношений Турции и Австрии и региональные вопросы, в частности российско-украинская война. Об этом пишет газета Sabah, передает УНН.
Детали
Президент Эрдоган заявил, что они продолжают делать все возможное для установления мира между россией и Украиной. Сторона Турции заявила, что энергоресурсы в Каспийском бассейне и Восточном Средиземноморье будут транспортироваться в Европу через Турцию, обратив внимание на ее стратегический характер.
Эрдоган также отметил, что они могут расширить сотрудничество с Австрией, важным центром распределения Европы в этой области, природного газа, на данный момент.
Добавим
Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер 11 апреля встретится в москве с президентом россии владимиром путиным.
Напомним
Уреччина не позволит военным кораблям проходить через Босфор, чтобы не "втягивать" в войну Черное море. Об этом заявил глава Минобороны Хулуси Акар.