Президент Туреччини провів розмову з канцлером Австрії; серед тем обговорення російсько-українська війна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Згідно з заявою Голови комунікацій, під час зустрічі обговорювалися кроки щодо покращення відносин Туреччини та Австрії і регіональні питання, зокрема російсько-українська війна. Про це пише газета Sabah, передає УНН.
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Президент Ердоган заявив, що вони продовжують робити все можливе для встановлення миру між росією та Україною. Сторона Туреччини заявила, що енергоресурси в Каспійському басейні та Східному Середземномор'ї транспортуватимуться до Європи через Туреччину, звернувши увагу на її стратегічний характер.
Ердоган також зазначив, що вони можуть розширити співпрацю з Австрією, важливим центром розподілу Європи в цій галузі, природного газу, на даний момент.
Додамо
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер 11 квітня зустрінеться у москві з президентом росії володимиром путіним.
Нагадаємо
уреччина не дозволить військовим кораблям проходити через Босфор, щоб не "втягувати" у війну Чорне море. Про це заявив глава Міноборони Хулусі Акар.