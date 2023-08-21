Президент и Первая леди встретились с королевой Дании: выразили благодарность за гуманитарную поддержку Украины

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"Вместе с Еленой Зеленской встретились с Ее Высочеством Королевой Дании Маргрете II и членами королевской семьи. Выразили благодарность за поддержку всех важных гуманитарных усилий. Спасибо правительству, парламенту и всем гражданам Дании за солидарность с Украиной", - написал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что заявления и действия королевской семьи Дании в поддержку Украины "очень много значат" для украинцев, а также поблагодарил за поддержку гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в Украине.

"Всегда будем благодарны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", - подчеркнул он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед членами парламента Дании поблагодарил страну за предоставленную военную помощь для противодействия российскому вторжению. Он отметил, что это оружие уже сейчас защищает жизни мирных людей и "служит свободе".