Президент та Перша леді зустрілися з королевою Данії: висловили вдячність за гуманітарну підтримку України

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"Разом з Оленою Зеленською зустрілися з Її Високістю Королевою Данії Маргрете II та членами королівської родини. Висловили вдячність за підтримку всіх важливих гуманітарних зусиль. Дякуємо уряду, парламенту та всім громадянам Данії за солідарність з Україною", - написав Зеленський.

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Президент відзначив, що заяви та дії королівської родини Данії на підтримку України "дуже багато важать" для українців, а також подякував за підтримку гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, що діють в Україні.

"Завжди будемо вдячні за підтримку та взаєморозуміння, яке зустрічає тут наша боротьба за життя й свободу", - наголосив він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед членами парламенту Данії подякував країні за надану військову допомогу для протидії російському вторгненню. Він відзначив, що ця зброя вже зараз захищає життя мирних людей та "служить свободі".