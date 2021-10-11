Президент США впервые объявил День празднования Коренных народов США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Прокламация Джо Байдена считается самым усилием на президентских уровне, чтобы переориентировать День празднования Христофора Колумба 11 октября на День чествования коренных американцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
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“Коренные американцы годами требовали установить день признания их народов на местных и национальных уровнях. “Это было абсолютно неожиданно. Несмотря на то, что многие об этом говорим и так давно этого хотели ”, - отметила Хиллари Кемпеник, художница, представительница племени Черепаховая Горная полоса Чиппеуа.
В 2019 году она вместе с другими членами своего племени организовали кампанию в городке Грэнд Форкс, Северная Дакота, чтобы заменить День Колумба и День признания Коренных народов США. Во многих школах США учителя до сих пор изображают Христофора Колумба как героя страны. Однако коренные американцы считают Колумба причастным к массовому уничтожению коренного населения Северной Америки.
Детали
В отдельном документе по празднованию Дня Колумба президент Байден высоко оценил роль итальянских американцев в обществе, но вспомнил о насилии и вред, который нанесли Колумб и другие исследователи того времени в Северной Америке.
Признание президентом Байденом страданий Коренного населения существенно отличается от риторики предыдущего президента США, который в своей речи ко Дню Колумба 2020 стал на защиту “смелых героев” — таких, как Колумб.
“К сожалению, в последние годы радикальные активисты пытаются подорвать наследство Христофора Колумба”, — заявил тогда Дональд Трамп.
Напомним
В Лос-Анджелесе отменили День Колумба.