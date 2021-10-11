Президент США вперше оголосив День відзначення Корінних народів США

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“Корінні американці роками вимагали встановити день визнання їхніх народів на місцевих та національних рівнях. “Це було абсолютно неочікувано. Попри те, що багато про це говоримо і так давно цього хотіли”, — зазначила Гілларі Кемпенік, мисткиня, представниця племені Черепахова Гірська смуга Чіппеуа.

У 2019 році вона разом з іншими членами свого племені організували кампанію у містечку Гренд Форкс, Північна Дакота, щоб замінити День Колумба та День визнання Корінних народів США. У багатьох школах США вчителі досі зображують Христофора Колумба як героя країни. Проте корінні американці вважають Колумба причетним до масового знищення корінного населення Північної Америки.

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В окремому документі щодо відзначення Дня Колумба президент Байден високо оцінив роль італійських американців у суспільстві, але згадав про насильство та шкоду, яких завдали Колумб та інші дослідники того часу у Північній Америці.

Визнання президентом Байденом страждань Корінного населення суттєво відрізняється від риторики попереднього президента США, який у своїй промові до Дня Колумба 2020 року став на захист “сміливих героїв” — таких, як Колумб.

“На жаль, в останні роки радикальні активісти намагаються підірвати спадщину Христофора Колумба”, — заявив тоді Дональд Трамп.

Нагадаємо

В Лос-Анджелесі скасували День Колумба.