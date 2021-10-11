Президент США вперше оголосив День відзначення Корінних народів США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Прокламація Джо Байдена вважається найбільшим зусиллям на президентскому рівні, щоб переорієнтувати День відзначення Христофора Колумба 11 жовтня на День вшанування корінних американців. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Голос Америки”.
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“Корінні американці роками вимагали встановити день визнання їхніх народів на місцевих та національних рівнях. “Це було абсолютно неочікувано. Попри те, що багато про це говоримо і так давно цього хотіли”, — зазначила Гілларі Кемпенік, мисткиня, представниця племені Черепахова Гірська смуга Чіппеуа.
У 2019 році вона разом з іншими членами свого племені організували кампанію у містечку Гренд Форкс, Північна Дакота, щоб замінити День Колумба та День визнання Корінних народів США. У багатьох школах США вчителі досі зображують Христофора Колумба як героя країни. Проте корінні американці вважають Колумба причетним до масового знищення корінного населення Північної Америки.
Деталі
В окремому документі щодо відзначення Дня Колумба президент Байден високо оцінив роль італійських американців у суспільстві, але згадав про насильство та шкоду, яких завдали Колумб та інші дослідники того часу у Північній Америці.
Визнання президентом Байденом страждань Корінного населення суттєво відрізняється від риторики попереднього президента США, який у своїй промові до Дня Колумба 2020 року став на захист “сміливих героїв” — таких, як Колумб.
“На жаль, в останні роки радикальні активісти намагаються підірвати спадщину Христофора Колумба”, — заявив тоді Дональд Трамп.
Нагадаємо
В Лос-Анджелесі скасували День Колумба.