Президент США поблагодарил президента Южной Кореи за предложение вручить ему Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга, что он благодарен президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину за его высказывания о том, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает УНН.
Американский президент сказал: “Я думаю, что Мун Чжэ Ин очень хороший, раз предложил подобное. Я хочу добиться мира. Это главное. Раньше это было большой проблемой, но теперь все должно быть хорошо”.
Он добавил, что в ближайшие несколько дней будут объявлены место и дата встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын согласился провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе КНДР и Южной Кореи.