Президент США поблагодарил президента Южной Кореи за предложение вручить ему Нобелевскую премию мира

Американский президент сказал: “Я думаю, что Мун Чжэ Ин очень хороший, раз предложил подобное. Я хочу добиться мира. Это главное. Раньше это было большой проблемой, но теперь все должно быть хорошо”.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней будут объявлены место и дата встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщал УНН, лидер КНДР Ким Чен Ын согласился провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом на границе КНДР и Южной Кореи.