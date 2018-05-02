Президент США подякував президенту Південної Кореї за пропозицію вручити йому Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив під час брифінгу, що він вдячний президенту Південної Кореї Мун Чже Іну за його висловлювання про те, що Трамп заслужив Нобелівську премію миру. Про це повідомляє прес-служба Білого дому, інформує УНН.
Американський президент сказав: “Я думаю, що Мун Чже Ін дуже добрий, раз запропонував подібне. Я хочу добитися миру. Це головне. Раніше це було великою проблемою, але тепер все має бути добре”.
Він додав, що в найближчі кілька днів будуть оголошені місце і дата зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Як повідомляв УНН, лідер КНДР Кім Чен Ин погодився провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом в прикордонному пункті Пханмунджом на кордоні КНДР і Південної Кореї.