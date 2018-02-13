Президент рассказал о последней встрече с Поповичем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о последней встрече с выдающимся украинским философом Мирославом Поповичем, когда он и другие представители инициативной группы "Первого декабря" были в Администрации Президента. Об этом сказал Глава государства после прощания с украинским философом, передает УНН.
"Я думаю (виделся с Поповичем - ред.), несколько недель назад, когда представители "Первого декабря" вместе с господином Иосифом Зисельсом, другими были у меня в Администрации. Последняя наша встреча, он был полностью погружен в работу, в советы. Он очень переживал за Украину. Это был великий гражданин", - подчеркнул Глава государства.
П.Порошенко отметил, что Мирослав Попович очень заботился о том, что нужно сделать.
"Для меня это была очень сильная его большая поддержка", - сказал он.
Напомним, сегодня в Киеве прощаются с выдающимся украинским философом Мирославом Поповичем. Его сегодня похоронят на Байковом кладбище.
10 февраля на 88-м году жизни скончался директор Института философии НАН Украины Мирослав Попович.