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Президент розповів про останню зустріч з Поповичем

Президент розповів про останню зустріч з Поповичем

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів про останню зустріч з видатним українським філософом Мирославом Поповичем, коли він та інші представники ініціативної групи "Першого грудня" були в Адміністрації Президента. Про це сьогодні сказав Глава держави після прощання з українським філософом, передає УНН.

"Я думаю (бачився з М.Поповичем – ред.), декілька тижнів тому, коли представники "Першого грудня" разом з паном Йосипом Зісельсом, іншими були в мене в Адміністрації. Остання наша зустріч, він був повністю занурений в роботу, в поради. Він дуже переживав за Україну. Це був великий громадянин", - наголосив Глава держави.

П.Порошенко наголосив, що Мирослав Попович дуже піклувався про те, що потрібно зробити.

"Для мене це була надзвичайно сильна його велика підтримка", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні у Києві прощаються з видатним українським філософом Мирославом Поповичем. Його сьогодні поховають на Байковому кладовищі.

10 лютого на 88-му році життя помер директор Інституту філософії НАН України Мирослав Попович

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