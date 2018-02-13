Президент розповів про останню зустріч з Поповичем

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко розповів про останню зустріч з видатним українським філософом Мирославом Поповичем, коли він та інші представники ініціативної групи "Першого грудня" були в Адміністрації Президента. Про це сьогодні сказав Глава держави після прощання з українським філософом, передає УНН.