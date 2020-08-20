Президент поставил дедлайн по построению первой очереди мостового перехода ХБК - Таврический

Сообщается, что потребность в возведении моста ХБК - Таврический в Херсоне, по проспекту Адмирала Сенявина - улицы Залаэгэрсэг появилась еще в 2006 году из-за увеличения нагрузки на улично-дорожную сеть города. Сейчас объект готов примерно на 20%. Для его завершения необходимо доработать проектно-сметную документацию и определить необходимую сумму средств.

"Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев рассказал Президенту, что в конце прошлого года ОГА подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по подготовке финансирования проекта развития региональных дорог, в том числе моста в областном центре. Сейчас идут процедуры по оформлению документов. Однако они затягиваются из-за отсутствия средств и расследования одной из подрядных организаций", - говорится в сообщении.

В ответ на это Президент отметил, что обычно при строительстве инфраструктурных объектов есть много проблемных моментов и преднамеренных затяжек, однако Херсонской облгосадминистрации удается строить большинство объектов согласно графику.

Также Зеленский призвал не терять время и на протяжении следующих двух недель начинать строительные работы одновременно с решением процедурных вопросов.

"Давайте так: в течение этого месяца, в ближайшие две недели, я бы очень хотел, чтобы здесь стояла техника, а дальше - параллельно разбирайтесь со всеми подрядчиками", - сказал Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко отметил, что уже подготовлен и зарегистрирован проект изменений в государственный бюджет Украины, где предусмотрено 300 млн грн субвенций Херсонской области.

"Мы обратимся в Верховную Раду Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, есть несколько принципиальных моментов - в Тернополе, Кременчуге, в Херсонской области - где много объектов просто заморожены.

"Глава государства настоял, чтобы до 1 мая следующего года была запущена первая очередь мостового перехода ХБК - Таврический", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство намерено внести изменения в перечень объектов строительства проекта "Большое строительство", в первую очередь - в части ремонта дорог.



