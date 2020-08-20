Президент поставив дедлайн по побудові першої черги мостового переходу ХБК – Таврійський

Повідомляється, що потреба у зведенні мосту ХБК – Таврійський у Херсоні, по проспекту Адмірала Сенявіна – вулиці Залаегерсег постала ще у 2006 році через збільшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста. Наразі об’єкт готовий приблизно на 20%. Для його завершення необхідно доопрацювати проектно-кошторисну документацію та визначити необхідну суму коштів.

"Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв розповів Президентові, що в кінці минулого року ОДА підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо підготовки фінансування проекту розвитку регіональних доріг, зокрема мосту в обласному центрі. Наразі тривають процедури з оформлення документів. Однак вони затягуються через відсутність коштів та розслідування щодо однієї з підрядних організацій", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на це Президент зауважив, що зазвичай при будівництві інфраструктурних об’єктів є багато проблемних моментів та навмисних затягувань, проте Херсонській облдержадміністрації вдається будувати більшість об’єктів згідно з графіком.

Також Зеленський закликав не втрачати час і впродовж наступних двох тижнів починати будівельні роботи одночасно з вирішенням процедурних питань.

"Давайте так: упродовж цього місяця, у найближчі два тижні, я б дуже хотів, щоб тут стояла техніка, а далі – паралельно розбирайтеся з усіма підрядниками", - сказав Зеленський.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що вже підготовлений та зареєстрований проект змін до державного бюджету України, де передбачено 300 млн грн субвенцій Херсонській області.

"Ми звернемося до Верховної Ради України", - наголосив Зеленський.

За його словами, є декілька принципових моментів – у Тернополі, Кременчуку, на Херсонщині – де багато об’єктів просто заморожені.

"Глава держави наполіг, щоб до 1 травня наступного року була запущена перша черга мостового переходу ХБК – Таврійський", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд має намір внести зміни до переліку об’єктів будівництва проекту "Велике будівництво", в першу чергу - у частині ремонту доріг.



