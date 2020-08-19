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"Велике будівництво": Кабмін хоче внести зміни до переліку об’єктів проекту

"Велике будівництво": Кабмін хоче внести зміни до переліку об’єктів проекту

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уряд має намір внести зміни до переліку об’єктів будівництва проекту "Велике будівництво", в першу чергу - у частині ремонту доріг. Про це сказав сьогодні під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Не зупиняється робота по реалізації програми Президента "Велике будівництво". На засідання винесений проект яким пропонується внести зміни до переліку об’єктів будівництва, у першу чергу - в частині ремонту доріг. Це робиться з метою оптимізації та ефективного використання державних коштів", - сказав Шмигаль.

Він пояснив, що "десь по об’єктах відбулась економія, десь відбулись певні перенесення робіт".

"Тому пропонується, з метою ефективного використання коштів, перенести на інші об’єкти, які потребують ремонту, відповідні фінансові ресурси", - сказав прем’єр.

З його слів, на доручення Президента, за результатами поїздки до Волинської області, наприклад, буде збільшено фінансування на ремонт дороги місцевого значення. По деяких областях також додаються нові об’єкти.

Крім того, повідомив Шмигаль, завдяки перемовинам з польськими партнерами Україна додатково залучить 100 млн євро кредитних коштів на ремонт доріг і пунктів пропуску у Львівській області.

Як повідомляв раніше УНН, президент доручив уряду розробити план з підтримки культури, креативних індустрій та туризму.

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