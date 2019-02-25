Президент Польши утвердил проведение выборов в Европарламент

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17220 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40450 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119752 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122607 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124330 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154580 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117331 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Президент Польши утвердил проведение выборов в Европарламент

Президент Польши утвердил проведение выборов в Европарламент

Киев  •  УНН

 • 6152 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление о проведении выборов в Европейский Парламент, которые состоятся в стране 26 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Президента республики.

Согласно Избирательного кодекса, выборы в Европарламент назначаются президентом путем постановления не позднее чем за 90 до дня выборов. Он устанавливает дату в нерабочий день, совпадающий с избирательным периодом.

Нынешние выборы в Европарламент состоятся в разных странах ЕС 23-26 мая.

Напомним, Совет Евросоюза принял выводы по обеспечению свободных и честных выборов в Европарламент и предложила на рассмотрение принятие ряда подзаконных актов.

К этим актам относятся организация регулярных встреч с Европейской сетью сотрудничества по выборам, на которых государства-члены могут обмениваться опытом и совместно определять угрозы, усиливать стратегическую коммуникацию относительно европейских ценностей и политики и тому подобное.

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