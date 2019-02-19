ЄС вживатиме заходів для захисту виборів до Європарламенту

У висновках викладено відповідь Ради на широкий спектр загроз для забезпечення вільних і справедливих європейських виборів, що відбудуться у травні цього року.

"Центральний елемент демократичної природи ЄС полягає у тому, що громадяни потребують можливості голосувати у добре проінформований та безпечний спосіб. Висновки Ради, прийняті сьогодні, допоможуть забезпечити скоординований підхід держав-членів та інституцій ЄС до захисту демократичного процесу від маніпулювання та втручання як від внутрішніх, так і від зовнішніх суб'єктів", - йдеться у повідомленні.

Рада закликає ухвалити в найближчий час низку підзаконних актів, такі як організація регулярних зустрічей з Європейською мережею співпраці з виборами, на яких держави-члени можуть обмінюватися досвідом та передовим досвідом і спільно визначати загрози, посилення стратегічної комунікації щодо європейських цінностей та політики тощо.

"Європейські вибори 2019 року відбудуться в контексті, де дезінформаційні кампанії та зловмисна кібер-діяльність, включаючи атаки на електоральну інфраструктуру, все частіше можуть використовуватися для втручання та впливу на результат виборів. Тому комплексний підхід вимагає від широкого кола суб'єктів, включаючи Європейську Комісію, Європейську службу зовнішніх дій, держави-члени та приватний сектор, вжити заходів для захисту демократичного процесу від зовнішніх та внутрішніх маніпуляцій", - підкреслює інституція у своїх висновках.

Нагадаємо, Європарламент і європейські інституції будуть допомагати Україні протистояти російському втручанню у вибори “як тільки зможуть”.