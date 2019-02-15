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Європарламент допомагатиме Україні протистояти російському втручанню у вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Європарламент і європейські інституції будуть допомагати Україні протистояти російському втручанню у вибори “як тільки зможуть”. Про це заявив колишній президент Європейського Парламенту, співголова місії Європарламенту з допомоги Україні Пет Кокс, передає УНН

“Чи вважаю я, що втручання у вибори (в Україні з боку РФ — ред.) є можливими? Моя відповідь, на жаль, „так“. Ми бачили факти такого втручання у вибори і в США, у Франції, у результати референдуму по Brexit у Великій Британії. І на жаль ми маємо цілий каталог таких втручань у внутрішні справи тут, в Україні. Думаю, Європарламент і європейські інституції будуть допомагати як тільки зможуть, але, тут я маю визнати, що ми маємо вчитись у вас. На жаль, ви тут знаходитись на передовій і на собі перші відчуваєте ці негативні впливи”, — зазначив дипломат.

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Він згадав англійський вислів: “постійна настороженість — це та ціна, яку ви платите за незалежність”, і додав, що постійна настороженість — те, чим має керуватись Україна щодо РФ.

Нагадаємо, Місія Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами президента України має розпочати роботу вже на початку цього місяця. У спостереженні від ОБСЄ візьмуть участь 850 спостерігачів.

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