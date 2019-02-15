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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 61952 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 82681 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 130609 просмотра

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7 марта, 17:42 • 130412 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129824 просмотра

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7 марта, 08:52 • 160881 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141430 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145284 просмотра

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Европарламент будет помогать Украине противостоять российскому вмешательству в выборы

Европарламент будет помогать Украине противостоять российскому вмешательству в выборы

Киев  •  УНН

 • 7455 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Европарламент и европейские институты будут помогать Украине противостоять российскому вмешательству в выборы “как только смогут”. Об этом заявил бывший президент Европейского парламента, сопредседатель миссии Европарламента по помощи Украине Пэт Кокс, передает УНН.

"Считаю ли я, что вмешательство в выборы (в Украине со стороны РФ - ред.) являются возможными? Мой ответ, к сожалению, "да". Мы видели факты такого вмешательства в выборы и в США, во Франции, в результаты референдума по Brexit в Великобритании. И к сожалению мы имеем целый каталог таких вмешательств во внутренние дела здесь, в Украине. Думаю, Европарламент и европейские институты будут помогать как только смогут, но здесь я должен признать, что мы должны учиться у вас. К сожалению, вы здесь находиться на передовой и на себе первые чувствуете эти негативные влияния", - отметил дипломат.

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Он вспомнил английский выражение: "постоянная настороженность - это та цена, которую вы платите за независимость", и добавил, что постоянная настороженность - то, чем должен руководствоваться Украины по РФ.

Напомним, Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины должен начать работу уже в начале этого месяца. В наблюдении от ОБСЕ примут участие 850 наблюдателей.

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