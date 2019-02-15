Европарламент будет помогать Украине противостоять российскому вмешательству в выборы

"Считаю ли я, что вмешательство в выборы (в Украине со стороны РФ - ред.) являются возможными? Мой ответ, к сожалению, "да". Мы видели факты такого вмешательства в выборы и в США, во Франции, в результаты референдума по Brexit в Великобритании. И к сожалению мы имеем целый каталог таких вмешательств во внутренние дела здесь, в Украине. Думаю, Европарламент и европейские институты будут помогать как только смогут, но здесь я должен признать, что мы должны учиться у вас. К сожалению, вы здесь находиться на передовой и на себе первые чувствуете эти негативные влияния", - отметил дипломат.

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Он вспомнил английский выражение: "постоянная настороженность - это та цена, которую вы платите за независимость", и добавил, что постоянная настороженность - то, чем должен руководствоваться Украины по РФ.

Напомним, Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Украины должен начать работу уже в начале этого месяца. В наблюдении от ОБСЕ примут участие 850 наблюдателей.