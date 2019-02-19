ЕС примет меры для защиты выборов в Европарламент
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Совет Евросоюза принял выводы по обеспечению свободных и честных выборов в Европарламент и вынесл на рассмотрение принятие ряда подзаконных актов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт институции.
В выводах изложены ответы Совета на широкий спектр угроз для обеспечения свободных и справедливых европейских выборов, которые состоятся в мае этого года.
"Центральный элемент демократической природы ЕС заключается в том, что граждане нуждаются в возможности голосовать в хорошо проинформированной и безопасной манере. Выводы Совета, принятые сегодня, помогут обеспечить скоординированный подход государств-членов и институтов ЕС к защите демократического процесса от манипулирования и вмешательства как от внутренних, так и от внешних субъектов", - говорится в сообщении.
Совет призывает принять в ближайшее время ряд подзаконных актов, такие как организация регулярных встреч с Европейской сетью сотрудничества по выборам, на которых государства-члены могут обмениваться опытом и передовым опытом и совместно определять угрозы, усиление стратегической коммуникации относительно европейских ценностей и политики и тому подобное.
"Европейские выборы 2019 года состоятся в контексте, где дезинформационные кампании и злонамеренная кибер-деятельность, включая атаки на электоральную инфраструктуру, все чаще могут использоваться для вмешательства и влияния на результат выборов. Поэтому комплексный подход требует от широкого круга субъектов, включая Европейскую Комиссию и Европейскую службу внешних действий, государства-члены и частный сектор, принять меры для защиты демократического процесса от внешних и внутренних манипуляций", - подчеркивает институция в своих выводах.
Напомним, Европарламент и европейские институции будут помогать Украине противостоять российскому вмешательству в выборы "как только смогут".