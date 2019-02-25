Президент Польщі ухвалив проведення виборів до Європарламенту

Відповідно до Виборчого кодексу, вибори до Європарламенту наказуються президентом шляхом постанови не пізніше ніж за 90 до дня виборів. Він встановлює дату в неробочий день, що співпадає з виборчим періодом.

Цьогорічні вибори до Європарламенту відбудуться в різних країнах ЄС 23-26 травня.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу ухвалила висновки щодо забезпечення вільних та чесних виборів до Європарламенту і запропонувала на розгляд прийняття низки підзаконних актів.

До цих актів відносяться організація регулярних зустрічей з Європейською мережею співпраці з виборами, на яких держави-члени можуть обмінюватися досвідом і спільно визначати загрози, посилювати стратегічну комунікацію щодо європейських цінностей та політики тощо.