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Президент Польщі ухвалив проведення виборів до Європарламенту

Президент Польщі ухвалив проведення виборів до Європарламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав постанову про проведення виборів до Європейського Парламенту, що відбудуться у країні 26 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Президента республіки.

Відповідно до Виборчого кодексу, вибори до Європарламенту наказуються президентом шляхом постанови не пізніше ніж за 90 до дня виборів. Він встановлює дату в неробочий день, що співпадає з виборчим періодом.

Цьогорічні вибори до Європарламенту відбудуться в різних країнах ЄС 23-26 травня.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу ухвалила висновки щодо забезпечення вільних та чесних виборів до Європарламенту і запропонувала на розгляд прийняття низки підзаконних актів. 

До цих актів відносяться організація регулярних зустрічей з Європейською мережею співпраці з виборами, на яких держави-члени можуть обмінюватися досвідом і спільно визначати загрози, посилювати стратегічну комунікацію щодо європейських цінностей та політики тощо.

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