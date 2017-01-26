Президент поблагодарил Дж.Муската за поддержку ЕС в деле восстановления территориальной целостности Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил премьера-министра Мальты Джозефа Муската за поддержку Европейского Союза в деле восстановления территориальной целостности Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию и решительную поддержку ЕС в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко провел телефонный разговор с премьером Мальты, которая председательствует в ЕС.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и премьер Мальты обсудили необходимые шаги для безвиза с ЕС.