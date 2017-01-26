Президент подякував Д.Мускату зі підтримку ЄС у справі відновлення територіальної цілісності України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував прем'єру-міністру Мальти Джозефу Мускату за підтримку Європейського Союзу у справі відновлення територіальної цілісності України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Петро Порошенко висловив вдячність за тверду позицію та рішучу підтримку ЄС у справі відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко провів телефонну розмову з прем'єром Мальти, яка головує в ЄС.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко і прем'єр Мальти обговорили необхідні кроки для безвізу з ЄС.