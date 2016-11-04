Президент поддержал отмену ввозной пошлины на лом черных металлов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об освобождении от ввозной пошлины лом черных металлов, передает корреспондент УНН.
"Возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении на официальном сайте ВР.
Законопроектом вносятся изменения в раздел XV "Недрагоценные металлы и изделия из них" Таможенного тарифа Украины, утвержденного Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины", которым устанавливается нулевая ставка ввозной пошлины на отходы и лом черных металлов.
Напомним, 4 октября Верховная Рада освободила от ввозной пошлины лом черных металлов. Соответствующий законопроект поддержал 251 народный депутат.