Президент поддержал отмену ввозной пошлины на лом черных металлов

"Возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении на официальном сайте ВР.

Законопроектом вносятся изменения в раздел XV "Недрагоценные металлы и изделия из них" Таможенного тарифа Украины, утвержденного Законом Украины "О Таможенном тарифе Украины", которым устанавливается нулевая ставка ввозной пошлины на отходы и лом черных металлов.

Напомним, 4 октября Верховная Рада освободила от ввозной пошлины лом черных металлов. Соответствующий законопроект поддержал 251 народный депутат.