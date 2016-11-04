Президент підтримав скасування ввізного мита на брухт чорних металів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про звільнення від ввізного мита брухт чорних металів, передає кореспондент УНН.
"Повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті ВР.
Законопроектом вносяться зміни до розділу XV “Недорогоцінні метали та вироби з них” Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України”, якими встановлюється нульова ставка ввізного мита на відходи та брухт чорних металів.
Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада звільнила від ввізного мита брухт чорних металів. Відповідний законопроект підтримав 251 народний депутат.