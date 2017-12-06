Президент подписал закон об обеспечении жильем семей погибших воинов АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении жильем семей погибших воинов АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
Президент подписал соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы" в присутствии украинских воинов в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.
По его словам, за два года 25 тысяч украинских военных из палаток и советских казарм переедут в современные и комфортабельные помещения. Глава государства сообщил, что уже началось строительство 91 общежития первой очереди, а во второй половине следующего года будет построено еще 93 общежития.
Напомним, семьям военных, погибших в АТО, будут предоставлять жилье за средства госбюджета.