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Президент подписал закон об обеспечении жильем семей погибших воинов АТО

Президент подписал закон об обеспечении жильем семей погибших воинов АТО

Киев  •  УНН

 • 10307 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении жильем семей погибших воинов АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

Президент подписал соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы" в присутствии украинских воинов в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.

По его словам, за два года 25 тысяч украинских военных из палаток и советских казарм переедут в современные и комфортабельные помещения. Глава государства сообщил, что уже началось строительство 91 общежития первой очереди, а во второй половине следующего года будет построено еще 93 общежития.

Напомним, семьям военных, погибших в АТО, будут предоставлять жилье за средства госбюджета.

 

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