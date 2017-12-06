Президент підписав закон щодо забезпечення житлом родин загиблих воїнів АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення житлом сімей загиблих воїнів АТО, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
Президент підписав відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби" у присутності українських воїнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області.
З його слів, за два роки 25 тисяч українських військових із наметів та радянських казарм переїдуть у сучасні і комфортабельні помешкання. Глава держави повідомив, що вже розпочалося будівництво 91 гуртожитка першої черги, а у другій половині наступного року буде збудовано ще 93 гуртожитка.
Нагадаємо, родинам військових, які загинули в АТО, надаватимуть житло за кошти держбюджету.