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Президент підписав закон щодо забезпечення житлом родин загиблих воїнів АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення житлом сімей загиблих воїнів АТО, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.

Президент підписав відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби" у присутності українських воїнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області.

З його слів, за два роки 25 тисяч українських військових із наметів та радянських казарм переїдуть у сучасні і комфортабельні помешкання. Глава держави повідомив, що вже розпочалося будівництво 91 гуртожитка першої черги, а у другій половині наступного року буде збудовано ще 93 гуртожитка.

Нагадаємо, родинам військових, які загинули в АТО, надаватимуть житло за кошти держбюджету.

 

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