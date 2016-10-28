Президент подписал закон об усовершенствовании защиты прав собственности

Законом вносятся изменения в ряд нормативных актов, которыми предусматривается обеспечение защиты прав собственности, экономических интересов граждан и инвесторов, а также уменьшение рисков незаконного завладения имуществом.

Документом предусмотрен комплексный подход к совершенствованию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В частности, предполагается безотлагательное оповещение государственным регистратором владельца объекта недвижимого имущества, по которому подано заявление о проведении соответствующих регистрационных действий, введение обязательной регистрации заявления владельца объекта недвижимого имущества о запрете совершения регистрационных действий в Государственном реестре прав, восстановлении регистрационных действий только по решению суда, вступившего в законную силу, или заявлению владельца.

Кроме того, предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение подлинности подписей учредителя (участника), уполномоченного ими лица, в учредительном документе, передаточном акте и распределительном балансе юридического лица, заявлении о выходе из общества, представляемых для государственной регистрации изменений о юридическом лице, уточнение оснований по которым может быть аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью, запрет прекращать руководителям членство в организации работодателей или объединении организаций работодателей, в творческом союзе, членство в политической партии, в общественном объединении путем подачи заявления в соответствующие уставные органы, усиление уголовной и административной ответственности.