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15 марта, 19:03 • 116444 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170469 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140380 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132650 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114133 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106248 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102006 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Президент подписал закон об усовершенствовании защиты прав собственности

Президент подписал закон об усовершенствовании защиты прав собственности

Киев • УНН

 • 9925 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

Законом вносятся изменения в ряд нормативных актов, которыми предусматривается обеспечение защиты прав собственности, экономических интересов граждан и инвесторов, а также уменьшение рисков незаконного завладения имуществом.

Документом предусмотрен комплексный подход к совершенствованию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В частности, предполагается безотлагательное оповещение государственным регистратором владельца объекта недвижимого имущества, по которому подано заявление о проведении соответствующих регистрационных действий, введение обязательной регистрации заявления владельца объекта недвижимого имущества о запрете совершения регистрационных действий в Государственном реестре прав, восстановлении регистрационных действий только по решению суда, вступившего в законную силу, или заявлению владельца.

Кроме того, предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение подлинности подписей учредителя (участника), уполномоченного ими лица, в учредительном документе, передаточном акте и распределительном балансе юридического лица, заявлении о выходе из общества, представляемых для государственной регистрации изменений о юридическом лице, уточнение оснований по которым может быть аннулировано свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью, запрет прекращать руководителям членство в организации работодателей или объединении организаций работодателей, в творческом союзе, членство в политической партии, в общественном объединении путем подачи заявления в соответствующие уставные органы, усиление уголовной и административной ответственности.

Украинские Национальные Новости

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