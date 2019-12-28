Президент подписал закон об администрировании акцизного налога

"Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРТСЭ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования", - говорится на сайте Верховной Рады.

Так, внесенными изменениями в Закон предусматривается следующее:

- пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах;

- определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней;

- предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать составлять способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневную или сводную);

- отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа;

- для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней;

- уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего;

- предусмотрено право на получение информации лицом, выдавшим вексель по всем акцизным накладным, составленными на поставки горючего по векселю, который оно выдало;

- предусмотрена возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней;

- предоставлена возможность составления расчетов корректировки к акцизным накладным, для исправления ошибочных реквизитов получателя;

- предусмотрено размещение на официальном сайте ГНС информации об акцизных складах, зарегистрированных в СЭАРТСЭ;

- перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРТСЭ на 1 июля 2020 года;

- приравнена к собственному потреблению использования горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда;

- предусмотрена возможность с 1 июля 2020 года осуществлять поставки горючего для реактивных двигателей не с выдачей налогового векселя, а по заявке на пополнение объемов остатка горючего для отечественных товаропроизводителей с ограничением срока его погашения (15 календарных дней);

- установлен трехдневный срок для регистрации акцизной накладной по экспортной операции;

- введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые сохраняют горючее для других субъектов хозяйствования, которые используют его для собственного потребления.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2317 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования акцизного налога.