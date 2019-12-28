Президент підписав закон щодо адміністрування акцизного податку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)" від 18.12.2019 року № 391-IX. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає УНН.
"Законом удосконалено роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та спрощено умови ліцензування для суб’єктів господарювання", - сказано на сайті Верховної Ради.
Так, внесеними змінами до Закону передбачається наступне:
- переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах;
- визначено випадки, у яких складаються зведені акцизні накладні та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів
- надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати складати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену);
- скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу;
- для промислових споживачів подовжено термін для подання довідки форми 2 до 15 календарних днів;
- уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального;
- передбачено право на отримання інформації особою, що видала вексель щодо всіх акцизних накладних, які складені на постачання пального за векселем, який вона видала;
- передбачено можливість оформлення векселя для бензинів авіаційних з терміном погашення до 270 днів;
- надано можливість складення розрахунків коригування до акцизних накладних, для виправлення помилкових реквізитів отримувача;
- передбачено розміщення на офіційному веб-сайті ДПС інформації про акцизні склади, зареєстровані в СЕАРПСЕ;
- перенесено термін запровадження систему співставлення показників витратомірів та СЕАРПСЕ на 1 липня 2020 року;
- прирівняно до власного споживання використання пального для заправки транспортних засобів за договорами підряду.
- передбачено можливість з 1 липня 2020 року здійснювати постачання пального для реактивних двигунів не з видачею податкового векселя, а за заявкою на поповнення обсягів залишку пального для вітчизняних товаровиробників із обмеженням терміну його погашення (15 календарних днів);
- встановлено триденний термін для реєстрації акцизної накладної за експортною операцією;
- запроваджено механізм для внесення залишків пального до системи суб’єктами господарювання, які зберігають пальне для інших суб’єктів господарювання, які використовують його для власного споживання.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2317 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку.