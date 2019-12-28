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Президент підписав закон щодо адміністрування акцизного податку

Президент підписав закон щодо адміністрування акцизного податку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)" від 18.12.2019 року № 391-IX. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає УНН.

"Законом удосконалено роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та спрощено умови ліцензування для суб’єктів господарювання", - сказано на сайті Верховної Ради.

Так, внесеними змінами до Закону передбачається наступне:

- переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах;
- визначено випадки, у яких складаються зведені акцизні накладні та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів
- надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати складати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену);
- скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу;
- для промислових споживачів подовжено термін для подання довідки форми 2 до 15 календарних днів;
- уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального;
- передбачено право на отримання інформації особою, що видала вексель щодо всіх акцизних накладних, які складені на постачання пального за векселем, який вона видала;
- передбачено можливість оформлення векселя для бензинів авіаційних з терміном погашення до 270 днів;
- надано можливість складення розрахунків коригування до акцизних накладних, для виправлення помилкових реквізитів отримувача;
- передбачено розміщення на офіційному веб-сайті ДПС інформації про акцизні склади, зареєстровані в СЕАРПСЕ;
- перенесено термін запровадження систему співставлення показників витратомірів та СЕАРПСЕ на 1 липня 2020 року;
- прирівняно до власного споживання використання пального для заправки транспортних засобів за договорами підряду.
- передбачено можливість з 1 липня 2020 року здійснювати постачання пального для реактивних двигунів не з видачею податкового векселя, а за заявкою на поповнення обсягів залишку пального для вітчизняних товаровиробників із обмеженням терміну його погашення (15 календарних днів);
- встановлено триденний термін для реєстрації акцизної накладної за експортною операцією;
- запроваджено механізм для внесення залишків пального до системи суб’єктами господарювання, які зберігають пальне для інших суб’єктів господарювання, які використовують його для власного споживання.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2317 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку.

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