Президент подписал закон о едином реестре военнообязанных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Едином государственном реестре военнообязанных. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает УНН.
“Возвращено с подписью от Президента 14 апреля 2017 года”, — говорится на странице законопроекта.
Законопроект предусматривает, что единый государственный реестр военнообязанных — автоматизированная информационно-телекоммуникационная система — предназначена для сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных (призывников), созданная для обеспечения воинского учета граждан Украины.
Предполагается, что финансирование деятельности по созданию и функционированию реестра осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины, других источников, не запрещенных законодательством.
При этом предполагается, что согласие на обработку персональных данных не является обязательным.
Напомним, 16 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон о Едином госреестре военнообязанных. Соответствующий законопроект поддержали 236 народных депутатов.