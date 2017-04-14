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Президент підписав закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних

Київ • УНН

 • 15222 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає УНН.

“Повернуто з підписом від Президента 14 квітня 2017 року”, — йдеться на сторінці законопроекту.

Законопроект передбачає, що єдиний державний реєстр військовозобов’язаних — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система — призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов’язаних (призовників), створена для забезпечення військового обліку громадян України.

Передбачається, що фінансування діяльності щодо створення та функціонування реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законодавством.

При цьому передбачається, що згода на обробку персональних даних не є обов’язковою.

Нагадаємо, 16 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон про Єдиний держреєстр військовозобов’язаних. Відповідний законопроект підтримали 236 народних депутатів.

Українські Національні Новини

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