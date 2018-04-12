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Президент подписал закон о совместном с Молдовой контроле на границе

Президент подписал закон о совместном с Молдовой контроле на границе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдовскую государственную границу". Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинскую-молдовскую госграницу. Соответствующий Закон о ратификации Соглашения подписал в присутствии главы Правительства Республики Молдова”, — сообщил П.Порошенко.

Как сообщает пресс-служба Администрации Президента Украины, Порошенко в четверг, 12 апреля, провел встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В частности, положительно оценили рост товарооборота между двумя странами, который увеличился на 13% по итогам 2017 года.

Собеседники высказались за скорейшую финализацию переговорного процесса по заключению межправительственного соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

Отдельное внимание было уделено некоторым аспектам приднестровского урегулирования.

Также была достигнута договоренность об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в ЕС.

Как сообщал УНН, 1 марта Рада ратифицировала соглашение с Молдовой о совместном контроле на границе.

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