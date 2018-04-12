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Президент підписав закон про спільний з Молдовою контроль на кордоні

Президент підписав закон про спільний з Молдовою контроль на кордоні

Київ • УНН

 • 13345 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про спільний контроль осіб, транспортних засобів, товарів та предметів у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон”. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон. Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав у присутності глави Уряду Республіки Молдова", - повідомив П.Порошенко.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації Президента України, Порошенко у четвер 12 квітня провів зустріч з прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного. Зокрема, позитивно оцінили зростання товарообігу між двома країнами, який збільшився на 13% за підсумками 2017 року.

Співрозмовники висловились за якнайскорішу фіналізацію переговорного процесу стосовно укладання міжурядової угоди про забезпечення функціонування Дністровського комплексного гідровузла.

Окрему увагу було приділено деяким аспектам придністровського врегулювання.

Також було домовлено про посилення координації позицій в рамках Східного партнерства з метою прискорення процесу інтеграції до ЄС.

Як повідомляв УНН, 1 березня Рада ратифікувала угоду із Молдовою про спільний контроль на кордоні.

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