Президент Нигерии вакцинировался от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари вместе со своим заместителем Еми Осинбаджо получил первые дозы вакцины AstraZeneca против COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Бухари и Осинбаджо получили первую дозу в прямом эфире по телевидению, через день после того, как стартовала национальная кампания по вакцинации работников здравоохранения и передовых служб в Национальной больницы в Абудже.
Двое лидеров получили свои уколы вакцины в Президентской вилле в присутствии членов Президентской рабочей группы по вопросам COVID-19 и высших чиновников.
Личные врачи президента и вице-президента ввели им вакцину.
Бухаре описал свое решение публично принимать вакцину как “демонстрацию лидерства и веры в безопасность и эффективность вакцин” и призывает нигерийцев тоже вакцинироваться.
Дополнительно
На этой неделе Нигерия получила 3,94 миллиона доз вакцин против AstraZeneca / Oxford COVID-19 — первой партии вакцин от Фонда COVAX. На вакцинацию сейчас могут претендовать лица в возрасте от 18 лет, включая беременных.
Напомним
Президент Индии Рам Натх Ковинд на этой неделе получил первую дозу прививки против коронавирусной инфекции в армейском госпитале в индийской столице. Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной компании AstraZeneca в военном госпитале в Северодонецке.