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Президент Нигерии вакцинировался от коронавируса

Президент Нигерии вакцинировался от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 56125 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари вместе со своим заместителем Еми Осинбаджо получил первые дозы вакцины AstraZeneca против COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали

Бухари и Осинбаджо получили первую дозу в прямом эфире по телевидению, через день после того, как стартовала национальная кампания по вакцинации работников здравоохранения и передовых служб в Национальной больницы в Абудже.

Двое лидеров получили свои уколы вакцины в Президентской вилле в присутствии членов Президентской рабочей группы по вопросам COVID-19 и высших чиновников.

Личные врачи президента и вице-президента ввели им вакцину.

Бухаре описал свое решение публично принимать вакцину как “демонстрацию лидерства и веры в безопасность и эффективность вакцин” и призывает нигерийцев тоже вакцинироваться.

Дополнительно

На этой неделе Нигерия получила 3,94 миллиона доз вакцин против AstraZeneca / Oxford COVID-19 — первой партии вакцин от Фонда COVAX. На вакцинацию сейчас могут претендовать лица в возрасте от 18 лет, включая беременных.

Напомним

Президент Индии Рам Натх Ковинд на этой неделе получил первую дозу прививки против коронавирусной инфекции в армейском госпитале в индийской столице. Президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавирусной болезни COVID-19 вакциной компании AstraZeneca в военном госпитале в Северодонецке.

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