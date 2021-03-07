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Президент Нігерії вакцинувався від коронавірусу

Президент Нігерії вакцинувався від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі разом зі своїм заступником Ємі Осінбаджо отримав перші дози вакцини AstraZeneca проти COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

Бухарі та Осінбаджо отримали першу дозу у прямому ефірі по телебаченню, через день після того, як стартувала національна кампанія з вакцинації працівників охорони здоров'я та передових служб у Національній лікарні в Абуджі.

Двоє лідерів отримали свої уколи вакцини в Президентській віллі у присутності членів Президентської робочої групи з питань COVID-19 та вищих урядовців.

Особисті лікарі президента та віце-президента ввели їм вакцину.

Бухарі описав своє рішення публічно приймати вакцину як "демонстрацію лідерства та віри в безпеку та ефективність вакцин" і закликає нігерійців теж вакцинуватися.

Додатково

Цього тижня Нігерія отримала 3,94 мільйона доз вакцин проти AstraZeneca / Oxford COVID-19 - першої партії вакцин від Фонду COVAX. На вакцинацію зараз можуть претендувати особи віком від 18 років, включаючи вагітних.

Нагадаємо

Президент Індії Рам Натх Ковінд цього тижня отримав першу дозу щеплення проти коронавірусної інфекції в армійському госпіталі в індійській столиці. Президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною компанії AstraZeneca у військовому госпіталі в Сєвєродонецьку.

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