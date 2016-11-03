Президент наградил 102 военных-участников АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По случаю Дня ракетных войск и артиллерии Президент Петр Порошенко отметил наградами 102 артиллеристов, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Награжденные военные представляют артиллерийские бригады и подразделения механизированных, десантно-штурмовых, мотопехотных бригад Вооруженных Сил.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени отмечено 15 военных, орденом "За мужество" III степени - 22 военных, орденом Даниила Галицкого - 3 артиллериста, медалью "За воинскую службу Украине" - 18 военных, медалью "Защитнику Отечества" - 44 артиллериста.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с государственным праздником - Днем ракетных войск и артиллерии.