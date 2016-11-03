Президент наградил 102 военных-участников АТО

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По случаю Дня ракетных войск и артиллерии Президент Петр Порошенко отметил наградами 102 артиллеристов, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.