Президент нагородив 102 військових-учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З нагоди Дня ракетних військ і артилерії Президент Петро Порошенко відзначив нагородами 102 артилеристів, які виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Нагороджені військові представляють артилерійські бригади та підрозділи механізованих, десантно-штурмових, мотопіхотних бригад Збройних Сил.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначено 15 військових, орденом “За мужність” ІІІ ступеня — 22 військових, орденом Данила Галицького — 3 артилеристи, медаллю “За військову службу Україні” — 18 військових, медаллю “Захиснику Вітчизни” — 44 артилериста.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко привітав українців з державним святом — Днем ракетних військ і артилерії.