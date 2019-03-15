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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент прислал генсеку НАТО письмо с поздравлением и предложениями

Киев • УНН

 • 10082 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отправил письмо с поздравлениями генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в честь 70-летия альянса. В нём, в частности, имеются пожелания, касающиеся самита глав государств-членов НАТО, который состоится в Лондоне в этом году. Письмо опубликовала прес-служба мисии Украины при НАТО, передаёт УНН.

Президент прислал генсеку НАТО письмо с поздравлением и предложениями

"Уважаемый Йенс, примите мои самые искренние поздравления с юбилеем! Будучи признанным лидером стратегического видения, вы внесли значительный вклад в развитие прочных связей между Украиной и Альянсом", - говорится в письме.

Президент заявил, что в преддверии 70-летия НАТО гордится тем, что отличительное партнерство с Украиной стало важной страницей в истории НАТО. Украина высоко ценит солидарность Североатлантического союза с Украиной и неизменную поддержку страны перед лицом агрессии России, от метил Глава государства.

"Как мы обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности, визит Североатлантического совета в Украину послужил бы еще одним сильным сигналом о том, что НАТО твердо поддерживает Украину - в политическом и практическом плане. Я также хотел бы заверить вас в том, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении нашего общего и безопасного будущого", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина полностью привержена проведению реформ, в частности, в соответствии с курсом на интеграцию в НАТО.

"Учитывая, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставления Украине ПДЧ (план действий относительно членства в НАТО, - ред.)", - отметил Президент.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что альянс уже имеет множество инструментов для содействия евроатлантической интеграции Украины.

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