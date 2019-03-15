Президент надіслав генсеку НАТО лист із привітанням і пропозиціями

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко відправив лист з поздоровленнями генеральному секретарю НАТО Йенс Столтенбергу в честь 70-річчя альянсу. У ньому, зокрема, є побажання, що стосуються саміту глав держав-членів НАТО, який відбудеться в Лондоні в цьому році. Лист опублікувала прес-служба місії України при НАТО, передає УНН.