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Президент надіслав генсеку НАТО лист із привітанням і пропозиціями

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко відправив лист з поздоровленнями генеральному секретарю НАТО Йенс Столтенбергу в честь 70-річчя альянсу. У ньому, зокрема, є побажання, що стосуються саміту глав держав-членів НАТО, який відбудеться в Лондоні в цьому році. Лист опублікувала прес-служба місії України при НАТО, передає УНН.

Президент надіслав генсеку НАТО лист із привітанням і пропозиціями

"Шановний Йенс, прийміть мої найщиріші вітання з ювілеєм! Будучи визнаним лідером стратегічного бачення, ви внесли значний вклад в розвиток міцних зв'язків між Україною та Альянсом", - йдеться в листі.

Президент заявив, що напередодні 70-річчя НАТО пишається тим, що відмітне партнерство з Україною стало важливою сторінкою в історії НАТО. Україна високо цінує солідарність Північноатлантичного союзу з Україною і незмінну підтримку країни перед обличчям агресії Росії, зазначив Глава держави.

"Як ми обговорювали на Мюнхенській конференції з безпеки, візит Північноатлантичної ради в Україну послужив би ще одним сильним сигналом про те, що НАТО твердо підтримує Україну - в політичному і практичному плані. Я також хотів би запевнити вас в тому, що Україна залишається надійним партнером НАТО в побудові нашого спільного і безпечного майбутнього", - написав Порошенко.

Він підкреслив, що Україна повністю віддана проведенню реформ, зокрема, відповідно до курсу на інтеграцію в НАТО.

"З огляду на, що Україна стоїть на самій передовій лінії захисту євроатлантичної спільноти, я вважаю, що союзники можуть використовувати лондонський саміт НАТО, який відбудеться в цьому році, як сприятливу можливість для початку предметної дискусії з оновлення нашого партнерства, в тому числі шляхом надання Україні ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО, - ред.)", - зазначив Президент.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі заявив, що альянс вже має безліч інструментів для сприяння євроатлантичній інтеграції України.

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