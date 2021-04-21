Президент МОК о футбольной Суперлигу: европейская модель спорта находится под угрозой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял сторону УЕФА, выразив решительно неодобрение проекта под названием “Европейская Суперлига”, информует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
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Бах считает, что невозможно спорт рассматривать только с точки бизнеса. Сейчас европейская модель спорта попала под угрозу.
“Европейская модель спорта находится под угрозой, так как социальная миссия спортивных организаций уступает позиции нацеленным только на получение прибыли инвесторам и провайдерам коммерческого спорта”. Если все рассматривать только с точки зрения бизнеса, если для измерения влияния спорта на общество применять только экономические правила, тогда социальная миссия спорта провалена ", - сказал президент МОК.
Что предшествовало этому
Президент ФИФА резко негативно высказался о создании Суперлиги.