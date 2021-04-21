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Президент МОК о футбольной Суперлигу: европейская модель спорта находится под угрозой

Президент МОК о футбольной Суперлигу: европейская модель спорта находится под угрозой

Киев  •  УНН

 • 12337 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял сторону УЕФА, выразив решительно неодобрение проекта под названием “Европейская Суперлига”, информует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Цитата

Бах считает, что невозможно спорт рассматривать только с точки бизнеса. Сейчас европейская модель спорта попала под угрозу.

“Европейская модель спорта находится под угрозой, так как социальная миссия спортивных организаций уступает позиции нацеленным только на получение прибыли инвесторам и провайдерам коммерческого спорта”. Если все рассматривать только с точки зрения бизнеса, если для измерения влияния спорта на общество применять только экономические правила, тогда социальная миссия спорта провалена ", - сказал президент МОК.

Что предшествовало этому

Президент ФИФА резко негативно высказался о создании Суперлиги.

Украинские Национальные Новости

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спорт

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