Президент МОК про футбольну Суперлігу: європейська модель спорту знаходиться під загрозою

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Бах вважає, що неможливо спорт розглядати лише з точки бізнесу. Наразі європейська модель спорту потрапила під загрозу.

“Європейська модель спорту знаходиться під загрозою, тому що соціальна місія спортивних організацій поступається позиції націленим лише на отримання прибутку інвесторам і провайдерам комерційного спорту”. Якщо все розглядати тільки з точки зору бізнесу, якщо для вимірювання впливу спорту на суспільство застосовувати тільки економічні правила, тоді соціальна місія спорту провалена", — сказав президент МОК.

Що передувало цьому

Президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги.