Президент МОК про футбольну Суперлігу: європейська модель спорту знаходиться під загрозою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прийняв сторону УЄФА, висловивши рішуче несхвалення проекту під назвою “Європейська Суперліга”, інформує1 УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Бах вважає, що неможливо спорт розглядати лише з точки бізнесу. Наразі європейська модель спорту потрапила під загрозу.
“Європейська модель спорту знаходиться під загрозою, тому що соціальна місія спортивних організацій поступається позиції націленим лише на отримання прибутку інвесторам і провайдерам комерційного спорту”. Якщо все розглядати тільки з точки зору бізнесу, якщо для вимірювання впливу спорту на суспільство застосовувати тільки економічні правила, тоді соціальна місія спорту провалена", — сказав президент МОК.
Що передувало цьому
Президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги.