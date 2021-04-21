Президент МОК про футбольну Суперлігу: європейська модель спорту знаходиться під загрозою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах прийняв сторону УЄФА, висловивши рішуче несхвалення проекту під назвою “Європейська Суперліга”, інформує1 УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Цитата

Бах вважає, що неможливо спорт розглядати лише з точки бізнесу. Наразі європейська модель спорту потрапила під загрозу.

“Європейська модель спорту знаходиться під загрозою, тому що соціальна місія спортивних організацій поступається позиції націленим лише на отримання прибутку інвесторам і провайдерам комерційного спорту”. Якщо все розглядати тільки з точки зору бізнесу, якщо для вимірювання впливу спорту на суспільство застосовувати тільки економічні правила, тоді соціальна місія спорту провалена", — сказав президент МОК.

Що передувало цьому

Президент ФІФА різко негативно висловився про створення Суперліги.

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