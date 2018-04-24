Президент: Мы, украинцы и государство Украина, не боимся России

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 11023 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 29632 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 55352 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 70129 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 95991 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 135383 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 102469 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133718 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186916 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 282853 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 142067 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 131964 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 113579 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 154111 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 100175 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 102113 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 156057 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 402378 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 361424 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 446135 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 10990 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 11629 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 22071 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 32683 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 38646 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Президент: Мы, украинцы и государство Украина, не боимся России

Киев • УНН

 • 10017 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы очень ответственная нация, которая не даст себя дискредитировать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент: Мы, украинцы и государство Украина, не боимся России

“Мы, украинцы и государство Украина, не боимся России. Мы это доводим уже четыре года во время абсолютно кровавой агрессии. Кровь Россия проливает на украинской земле — и сегодня это тысячи и тысячи украинский убитых и раненых, является результатом российской военной агрессии”, — заявил Президент Петр Порошенко. Об этом Глава государства сказал во время участия в программе “Свобода слова”, отвечая на вопрос о том, что эксперты высказывают мнение о возможном кровопролитии в случае создания Украинской Поместной Православной Церкви и отделения от Московского патриархата.

Глава государства подчеркнул: “Мир называет это гибридной войной. Гибридная война — это не только вооруженные силы, которые вступили на украинскую землю”. Он также отметил, что в настоящее время термин “российская агрессия” вошел не только в украинское законодательство, но и в международные документы.

“Поэтому нас не надо пугать. Мы очень ответственная нация и не даем раскатать ситуацию внутри страны, когда они хотели бы, чтобы пролилась кровь”, — сказал Петр Порошенко.

Он напомнил о прекращены провокации с участием известного народного депутата, “которая с российскими агентами завезла в Украину оружие и обсуждала или 400 или 1000 человек имеют погибнуть для того, чтобы начать в Украине хаос”. “Мы не дадим им никакого повода для того, чтобы таким образом дискредитировать Украину”, — сказал Президент.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко отмечает, что “многие десятилетия государство устранялась от того, чтобы снять очки и посмотреть честно в глаза своим гражданам” в вопросе Единой Поместной Церкви в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88