Президент: Мы, украинцы и государство Украина, не боимся России

“Мы, украинцы и государство Украина, не боимся России. Мы это доводим уже четыре года во время абсолютно кровавой агрессии. Кровь Россия проливает на украинской земле — и сегодня это тысячи и тысячи украинский убитых и раненых, является результатом российской военной агрессии”, — заявил Президент Петр Порошенко. Об этом Глава государства сказал во время участия в программе “Свобода слова”, отвечая на вопрос о том, что эксперты высказывают мнение о возможном кровопролитии в случае создания Украинской Поместной Православной Церкви и отделения от Московского патриархата.

Глава государства подчеркнул: “Мир называет это гибридной войной. Гибридная война — это не только вооруженные силы, которые вступили на украинскую землю”. Он также отметил, что в настоящее время термин “российская агрессия” вошел не только в украинское законодательство, но и в международные документы.

“Поэтому нас не надо пугать. Мы очень ответственная нация и не даем раскатать ситуацию внутри страны, когда они хотели бы, чтобы пролилась кровь”, — сказал Петр Порошенко.

Он напомнил о прекращены провокации с участием известного народного депутата, “которая с российскими агентами завезла в Украину оружие и обсуждала или 400 или 1000 человек имеют погибнуть для того, чтобы начать в Украине хаос”. “Мы не дадим им никакого повода для того, чтобы таким образом дискредитировать Украину”, — сказал Президент.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко отмечает, что “многие десятилетия государство устранялась от того, чтобы снять очки и посмотреть честно в глаза своим гражданам” в вопросе Единой Поместной Церкви в Украине.