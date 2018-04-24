Президент: Ми, українці і держава Україна, не боїмося Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що українці дуже відповідальна нація, яка не дасть себе дискредитувати. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Ми, українці і держава Україна, не боїмося Росії. Ми це доводимо вже чотири роки під час абсолютно кривавої агресії. Кров Росія проливає на українській землі — і сьогодні це тисячі і тисячі українців вбитих і поранених, що є результатом російської військової агресії”, — заявив Президент Петро Порошенко. Про це Глава держави сказав під час участі у програмі “Свобода слова”, відповідаючи на запитання про те, що експерти висловлюють думку щодо можливого кровопролиття в разі створення Української Помісної Православної Церкви та відокремлення від Московського патріархату.
Глава держави підкреслив: “Світ називає це гібридною війною. Гібридна війна — це не лише збройні сили, які вступили на українську землю”. Він також наголосив, що нині термін “російська агресія” увійшов не лише в українське законодавство, а й у міжнародні документи.
“Тому нас не треба лякати. Ми дуже відповідальна нація і не даємо розкачати ситуацію всередині країни, коли вони хотіли б щоб пролилась кров”, — сказав Петро Порошенко.
Він нагадав, про припинені провокації за участю відомого народного депутата, “яка з російськими агентами завезла в Україну зброю і обговорювала чи 400 чи 1000 людей мають загинути для того, щоб почати в Україні хаос”. “Ми не дамо їм жодного приводу для того, щоб таким чином дискредитувати Україну”, — сказав Президент.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко зазначає, що “багато десятиліть держава усувалася від того, щоб зняти окуляри і подивитися чесно в очі своїм громадянам” у питанні Єдиної Помісної Церкви в Україні.