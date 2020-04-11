Президент "Малаги" призвал расследовать матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент "Малаги" Абдулла бин Нассер Аль-Тани призвал расследовать матч 1/4 финала Лиги чемпионов с участием его команды и ФК "Боруссия" Дортмунд сезона 2012-13 ркоив, сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы "анчоусов".
Руководитель испанского клуба обвинил бригаду арбитров во главе с шотландцем Крейгом Томпсоном.
"Все знают, что произошло с "Малагой". Мы требуем провести международное расследование этой игры. Мы хотим справедливости. Уважайте "Малагу". 9 апреля 2013 - темный день для всего мирового футбола", - отметил Абдулла бин Нассер Аль-Тани.
Примечательно, что в сезоне 2012-13 годов "Малага" уступила "Боруссии" со счетом 2:3 (0:0, 2:3).