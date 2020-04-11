Президент "Малаги" призвав розслідувати матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент "Малаги" Абдулла бін Нассер Аль-Тані призвав розслідувати матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів за участі його команди та ФК "Боруссія" Дортмунд сезону 2012-13 ркоів, повідомляє УНН з посиланням на Twitter голови "анчоусів".
Керівник іспанського клубу звинуватив бригаду арбітрів на чолі із шотландцем Крейгом Томпсоном.
"Всі знають, що сталося з "Малагою". Ми вимагаємо провести міжнародне розслідування цієї гри. Ми хочемо справедливості. Поважайте "Малагу". 9 квітня 2013 - темний день для всього світового футболу", - наголосив Абдулла бін Нассер Аль-Тані.
Примітно, що в сезону 2012-13 років "Малага" поступилася "Боруссії" з рахунком 2:3 (0:0, 2:3).