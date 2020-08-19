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Президент: каждый регион Украины должен понимать свою уникальность и конкурентные преимущества

Президент: каждый регион Украины должен понимать свою уникальность и конкурентные преимущества

Киев  •  УНН

 • 13250 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Каждый регион должен понимать свою уникальность и свои конкурентные преимущества. Вместе с центральной властью эти преимущества надо воплощать в жизнь. Об этом заявил Президент Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я часто говорю о том, как остро нашей Украине необходимо единство. Ведь только в нем - наша сила. И речь здесь не о лозунгах. И не только о вопросах истории, языка или религии. Настоящее единство - это когда каждый гражданин Украины, любого региона, осознает простую аксиому: мы нужны друг другу. Ибо друг без друга просто не сможем существовать как успешная страна", - сказал Глава государства во время выступления на презентации плана мероприятий реализации стратегии.

По словам Президента, каждый украинский регион - как неотъемлемая часть пазла, без которой невозможен полноценный рисунок сильной и процветающей Украины.

"Каждый регион должен понимать свою уникальность и свои конкурентные преимущества. Знать, как во взаимодействии с центральной властью он может воплотить эти преимущества в жизнь, быть успешным в большой украинской семье. А каждый житель региона должен понимать - "только я являюсь творцом успеха и именно от меня зависит, как будут выглядеть мой дом, мой двор, моя улица, мой город или село, моя область и, конечно, моя любимая страна". Именно поэтому Украина - это ты", - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что сегодня с Запорожской области начинается ряд презентаций стратегий развития для каждого региона Украины. Их в течение года создавали эксперты, общественные деятели, управленцы и территориальные общины.

"Мы имеем все для воплощения этих важных стратегий в реальной жизни: есть команда честных и профессиональных людей в каждом регионе. Средства и полномочия, предоставленные общинам в ходе децентрализации. Инструменты контроля за властью и расходованием бюджетных средств. Есть доказательство того, что мы способны строить", - добавил Зеленский.

Напомним, в Запорожской области представили план развития региона, в частности, на развитие планируется привлечь около 1,5 млн долларов.

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