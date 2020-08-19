Президент: кожен регіон України має розуміти свою унікальність і конкурентні переваги

"Я часто говорю про те, як гостро нашій Україні необхідна єдність. Адже тільки в ній – наша сила. І мова тут не про гасла. І не тільки про питання історії, мови або релігії. Справжня єдність – це коли кожен громадянин України, з будь-якого регіону, усвідомлює просту аксіому: ми потрібні один одному. Бо один без одного просто не зможемо існувати як успішна країна", – сказав Глава держави під час виступу на презентації плану заходів реалізації стратегії.

За словами Президента, кожен український регіон – як невід'ємна частинка пазла, без якої неможливий повноцінний малюнок сильної та квітучої України.

"Кожен регіон має розуміти свою унікальність та свої конкурентні переваги. Знати, як саме у взаємодії з центральною владою він може втілити ці переваги в життя, бути успішним у великій українській родині. А кожен житель регіону має розуміти – "лише я є творцем успіху і саме від мене залежить, як виглядатимуть моя домівка, моє подвір’я, моя вулиця, моє місто або село, моя область і, звичайно, моя улюблена країна". Саме тому Україна – це ти", – наголосив Зеленський.

Також він додав, що сьогодні із Запорізької області розпочинається низка презентацій стратегій розвитку для кожного регіону України. Їх протягом року створювали експерти, громадські діячі, управлінці й територіальні громади.

"Ми маємо все для втілення цих важливих стратегій у реальне життя: маємо команду чесних і професійних людей у кожному регіоні. Кошти й повноваження, які надані громадам у ході децентралізації. Інструменти контролю за владою та витратою бюджетних коштів. Маємо доказ того, що ми здатні будувати", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у Запорізькій області представили план розвитку регіону, зокрема, на розвиток планують залучити близько 1,5 млрд доларів.