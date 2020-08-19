Президент: кожен регіон України має розуміти свою унікальність і конкурентні переваги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Кожен регіон має розуміти свою унікальність та свої конкурентні переваги. Разом із центральною владою ці переваги треба втілювати в життя. Про це заявив Президент Зеленський під час робочої поїздки на Запоріжжя, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Я часто говорю про те, як гостро нашій Україні необхідна єдність. Адже тільки в ній – наша сила. І мова тут не про гасла. І не тільки про питання історії, мови або релігії. Справжня єдність – це коли кожен громадянин України, з будь-якого регіону, усвідомлює просту аксіому: ми потрібні один одному. Бо один без одного просто не зможемо існувати як успішна країна", – сказав Глава держави під час виступу на презентації плану заходів реалізації стратегії.
За словами Президента, кожен український регіон – як невід'ємна частинка пазла, без якої неможливий повноцінний малюнок сильної та квітучої України.
"Кожен регіон має розуміти свою унікальність та свої конкурентні переваги. Знати, як саме у взаємодії з центральною владою він може втілити ці переваги в життя, бути успішним у великій українській родині. А кожен житель регіону має розуміти – "лише я є творцем успіху і саме від мене залежить, як виглядатимуть моя домівка, моє подвір’я, моя вулиця, моє місто або село, моя область і, звичайно, моя улюблена країна". Саме тому Україна – це ти", – наголосив Зеленський.
Також він додав, що сьогодні із Запорізької області розпочинається низка презентацій стратегій розвитку для кожного регіону України. Їх протягом року створювали експерти, громадські діячі, управлінці й територіальні громади.
"Ми маємо все для втілення цих важливих стратегій у реальне життя: маємо команду чесних і професійних людей у кожному регіоні. Кошти й повноваження, які надані громадам у ході децентралізації. Інструменти контролю за владою та витратою бюджетних коштів. Маємо доказ того, що ми здатні будувати", – додав Зеленський.
Нагадаємо, у Запорізькій області представили план розвитку регіону, зокрема, на розвиток планують залучити близько 1,5 млрд доларів.