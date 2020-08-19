Федоров анонсував підписання документа для залучення на Запоріжжі 1,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Запорізькій області представили план розвитку регіону, зокрема, на розвиток планують залучити близько 1,5 млрд доларів. Про це заявив під час свого виступу у Запоріжжі віце-прем’єр-міністр України - міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
“Ставимо пріоритетами на найближчі роки — інноваційна економіка, ми будемо створювати конкурентну інноваційну економіку. Сьогодні, скажу вам невеликий секрет, ми підпишемо один із важливих документів, який дозволить в Запорізьку область залучити близько 1,5 млрд доларів. По-друге, це продовження розвитку інфраструктури. Те, що сьогодні в цьому році перша черга запрацює — це факт. Ми швидко добудуємо інші ділянки. І це якість життя, розвиток людського капіталу”, — сказав Федоров.
За його словами, перспективними напрямками розвитку будуть:
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- виробництво двигунів і запчастин до гвинтокрилів;
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- виробництво генераторів та трансформаторів;
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- логістичні хаби, аеропорти;
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- створення дата-центрів тощо.
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“Також ми плануємо приділити увагу розвитку малого і середнього підприємництва”, — додав Федоров.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.