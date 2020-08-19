Федоров анонсував підписання документа для залучення на Запоріжжі 1,5 млрд доларів

“Ставимо пріоритетами на найближчі роки — інноваційна економіка, ми будемо створювати конкурентну інноваційну економіку. Сьогодні, скажу вам невеликий секрет, ми підпишемо один із важливих документів, який дозволить в Запорізьку область залучити близько 1,5 млрд доларів. По-друге, це продовження розвитку інфраструктури. Те, що сьогодні в цьому році перша черга запрацює — це факт. Ми швидко добудуємо інші ділянки. І це якість життя, розвиток людського капіталу”, — сказав Федоров.

За його словами, перспективними напрямками розвитку будуть:



виробництво двигунів і запчастин до гвинтокрилів;



виробництво генераторів та трансформаторів;



логістичні хаби, аеропорти;



створення дата-центрів тощо.



“Також ми плануємо приділити увагу розвитку малого і середнього підприємництва”, — додав Федоров.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області.