Президент Косово обвинила Россию в дестабилизации ситуации на Балканах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Косово обвинила Россию в том, что она использует своего традиционного союзника Сербию для "дестабилизации" Балкан, поскольку Москва противостоит Западу в украинском кризисе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Россия, которая давно поддерживает Сербию в ее разногласиях с Западом, не признает Косово независимым государством и блокирует его вступление в ООН. Косово, как и Украина, надеется впоследствии присоединиться к НАТО и Европейскому союзу.
Этническое албанское большинство Косово провозгласило независимость от Белграда в 2008 году.
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"Сегодня Косово, регион, а также весь земной шар сталкиваются с опасностями, вызванными агрессивным курсом России", — заявила президент Вьоса Османи в парламенте во время своего выступления по случаю 14-й годовщины независимости ее страны.
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Османи добавила, что Россия использует "своего традиционного союзника Сербию для дестабилизации ситуации на Балканах".
Дополнение
Напряженность между Приштиной и Белградом существует из-за обращения Косово со 120 тысячами этнических сербов, проживающих на его территории, что является серьезным препятствием - наряду с таким фактором, как повальная коррупция - на пути страны к вступлению в НАТО и ЕС.
На переговорах в Кремле на этой неделе с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин привел в пример бомбардировки НАТО сербских войск во время кризиса в Косово в 1999 году как пример того, что он назвал "агрессивным поведением Альянса".
Шольц сказал, что НАТО действовало для предотвращения геноцида, имея в виду преследование этнических албанцев в Косово.